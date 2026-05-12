Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* в эфире YouTube-канала заявил, что главы государств Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся только тогда, когда мирное соглашение будет готово на 95 или 99 процентов.

«Встретятся, когда будет конкретный материал для заключения соглашения. Когда они согласуют на 95 или на 99% повестку. Лидеры встречаются только когда повестка целиком согласована. Отточить нюансы, красиво расписаться и дать пресс-конференцию», — заявил Арестович*.

По его словам, «никто не едет договариваться, все едут подписывать». Лидеры в таких ситуациях встречаются только для согласования документа, отметил аналитик. Поэтому встреча может произойти только тогда, когда позиции будут согласованы. При этом Арестович* заявил, это произойдет «очень нескоро».

9 мая президент России Владимир Путин сказал, что «дело в украинском конфликте идет к завершению», вновь отметив, что не отказывается от встречи с Зеленским и готов к переговорам в Москве или в третьей стране, но в последнем случае — лишь для подписания итогового мирного договора.

При этом советник Офиса украинского лидера Сергей Лещенко отмечал, что Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным где угодно, но не в Москве. Он объяснил это тем, что «Москва является столицей враждебного Киеву государства».

*Физическое лицо, внесённое в список террористов и экстремистов РосФинМониторинга