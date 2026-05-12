«Вы психи»: что взбесило Трампа в переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что с Ираном невозможно вести переговоры. «Царьград» рассказал, что могло взбесить американского лидера.

Накануне Трамп заявил о возникших трудностях в контактах с Тегераном по вопросу ядерных вооружений.

«Они начинают говорить по-другому, а я отвечаю: "Вы сумасшедшие люди. Вы психи. У вас не будет ядерного оружия". У них не может быть ядерного оружия. Они бы применили его уже через час после получения», — сказал американский лидер.

Телеканал отмечает, что и без ядерного оружия Иран ставит американского лидера и весь Запад в «неудобную позу», заставляя политиков беситься. В частности, Тегеран потребовал для своей сборной по футболу визы, уважение к иранскому флагу и гимну на чемпионате мира.

Кроме того, суд Тегерана объявил о конфискации 262 объектов недвижимости, принадлежащих иранцам, проживающим за рубежом. Они обвиняются в сотрудничестве с враждебными государствами — Израилем и США.

Также Иран объявил о взятии под контроль семи подводных интернет-кабелей, которые проходят по дну Ормузского залива. Через его территориальные воды проходит до 30% мирового трафика — от крупных компаний требуют платить за пользование «цифровыми артериями».