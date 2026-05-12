Бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлию Мендель внесли в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.

Основатели сайта обвиняют Мендель в «распространении российской пропаганды» и «призывах к капитуляции Украины».

Мендель ранее отметилась рядом критических высказываний в отношении Зеленского и украинских властей в целом. Так, например, она заявляла, что продолжение конфликта с Россией для Украины не имеет никакого смысла. Она также назвала украинского лидера бенефициаром конфликта, отметив, что боевые действия позволили ему «процветать», зарабатывая деньги, обретая «почти неограниченную власть внутри страны» и «купаясь в международной славе», подчеркнула Мендель.

До этого Мендель предположила, что на аудиозаписях, связанных с квартирой бизнесмена Тимура Миндича, могут быть слышны голоса людей из ближайшего окружения власти в Киеве — в том числе, как утверждается, голос первой леди.

Мендель назвала наркозависимость Зеленского «секретом Полишинеля»

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в «черный список» ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.