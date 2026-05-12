Политолог Юрий Светов считает, что расследование, фигурантом которого стал соратник Владимира Зеленского Андрей Ермак, могли инициировать США или Британия. Об этом эксперт заявил News.ru.

Антикоррупционные органы Украины ранее заявили, что экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак мог быть участником отмывания 460 миллионов гривен (около 10 миллионов долларов) на элитном строительстве под Киевом. СМИ писали, что 11 мая правоохранители остановили машину Ермака и объявили ему о подозрении по статье о легализации имущества, полученного преступным путем. Максимальное наказание по этой статье - 12 лет лишения свободы.

Украинский суд наложил арест на земельные участки и недвижимость под Киевом, которые фигурируют в деле. Ермак отрицает свою причастность к коррупционным преступлениям, подчеркивая, что «имеет только одну машину и одну квартиру». По мнению Светова, в деле не обошлось без участия «внешнего управления Украины».

«Трудно сказать, американцы это делают или англичане. Пресловутые антикоррупционные структуры, такие как НАБУ, созданы по западным лекалам», - заявил политолог.

По его мнению, сотрудники этих органов были «завербованы» за рубежом. Светов уверен, что они начинают активную работу, когда приходит «команда с Запада».