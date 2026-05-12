Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский кризис скоро будет урегулирован. Его цитирует телеканал CNN.

Глава Соединенных Штатов утверждает, что украинский конфликт «очень близок» к завершению.

«То, что касается завершения боевых действий на Украине, я думаю, что оно приближается», — сказал он.

Накануне бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин посоветовал Украине прислушаться к словам российского лидера Владимира Путина о скором завершении конфликта. Он также призвал Киев обратить внимание на открытость России к диалогу, и прекратить затягивать боевые действия.

При этом Соскин заметил, что у «патронов» президента Украины Владимира Зеленского другие замыслы. Глава государства зарабатывает деньги на ведении конфликта, несмотря на перспективу мирного урегулирования конфликта, отметил экс-советник Кучмы.

9 мая Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Дня Победы заявил о близости к завершению конфликта на Украине. Он отметил, что США пытаются положить конец боевым действиям, в то время как страны Европы «играют на повышение», а президент Франции Эммануэль Макрон был одним из тех, кто помешал подписанию мирного договора в 2022 году.

Ранее на Западе указали на «бескомпромиссные» заявления Путина об Украине.