Стало известно о возможном старте масштабной кампании США против Зеленского

Доктор политических наук Андрей Пинчук считает, что заявления бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о своем экс-начальнике и дело Андрея Ермака стали началом масштабной кампании против Зеленского. Об этом Пинчук рассказал «Царьграду».

Антикоррупционные органы Украины заявили, что экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак мог быть участником отмывания 460 миллионов гривен (около 10 миллионов долларов) на элитном строительстве под Киевом. СМИ писали, что 11 мая правоохранители остановили машину Ермака и объявили ему о подозрении по статье о легализации имущества, полученного преступным путем.

Примерно в то же время бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в беседе с Такером Карлсоном заявила, что ее экс-начальник был готов отказаться от притязаний на Донбасс в 2022 году. По мнению Пинчука, за всем этим стоят США, которые дозируют вброс компромата для давления на украинское руководство.

«Я думаю, мы увидели только первую часть выступления Мендель. Мы не увидели ещё пока финальной истории с Ермаком и Зеленским, потому что самое сладкое здесь, что держится на следующий этап, – это аудиозаписи с участием самого Зеленского», - считает политолог.

В Киеве объяснили удар по Ермаку

По мнению Пинчука, поскольку США не заинтересованы в потере управления Украиной, они пока «придерживают» эти процессы. Политолог считает, что с помощью компромата Вашингтон стремится «сместить крен в сторону переговорной позиции».