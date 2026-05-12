Стало известно о секретных переговорах США по Гренландии

В последние месяцы США активно ведут тайные переговоры с Данией о расширении американского военного присутствия на территории Гренландии. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на осведомленных чиновников.

Уточняется, что США планируют развернуть три новые базы на юге острова, которые прежде всего будут сосредоточены на наблюдении «за потенциальной российской и китайской морской деятельностью» в акватории северной Атлантики между Гренландией, Исландией и Великобританией.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа настроена очень оптимистично и переговоры идут успешно.

