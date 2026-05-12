Трампа заподозрили во сне на мероприятии и нарвались на оскорбления от Белого дома

Официальная служба быстрого реагирования Белого дома назвала идиотом репортера Reuters, опубликовавшего фото президента США Дональда Трампа с закрытыми глазами на мероприятии в Овальном кабинете. Соответствующий пост опубликован на странице в соцсети X.

Корреспондент Reuters в Пентагоне Идрис Али в своем профиле в соцсети показал снимок фотографа агентства Эвелин Хокштейн, на котором президент США запечатлен с закрытыми глазами. Пользователи заподозрили, что американский лидер уснул, хотя в подписи к публикации репортера такого утверждения не было.

«Он моргал, ты полный идиот!» — ответил Белый дом на пост журналиста.

Ранее издание Diario AS на YouTube-канале опубликовало видео, на котором Трамп якобы заснул на первом заседании созданного им Совета мира в Вашингтоне. Камера зафиксировала, как американский лидер закрывал глаза во время выступления разных делегатов.