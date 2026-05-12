Обзор иноСМИ: почему ЕС «проснулся» после слов Путина и зачем Индии «год без золота»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Вместо посланников мира Германия отправляет в Киев министра обороны»

Пока идут споры о посредниках в переговорах между Россией и Европой, министр обороны Германии Борис Писториус отправляется в Киев - но не как посланник мира, а как сторона переговоров о расширении оборонного сотрудничества, пишет Berliner Zeitung. В центре внимания - совместная разработка новейших беспилотных систем, заявил Писториус в начале визита, который не анонсировался из соображений безопасности. По версии Berliner Zeitung, это характерная симптоматика нынешней политики Германии по Украине: пока логика гонки вооружений набирает обороты, дипломатия остается безликой и лишенной мандата. На прошлой неделе журналисты задали президенту России Владимиру Путину вопрос, остались ли в Западной Европе «здравомыслящие политики, с которым можно вести диалог». Путин назвал таким политиком бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

В ЕС идею посредничества Шредера не поддержали. От Шредера легко отмахнуться, отмечает Berliner Zeitung. Он «обременен прошлым» и вполне вероятно, что Киев его бы не принял. Но если его кандидатура не подходит, то нынешний канцлер Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должны предложить другие имена - и сделать это в ближайшее время, подчеркивается в статье. Пока Германия и Европа не назначат собственных переговорщиков, инициатива останется в руках США, даже несмотря на то, что сейчас американцы отвлечены конфликтом с Ираном. Представители руководства ЕС и немецких политических партий начали активно комментировать слова Путина о Шредере и обсуждать возможное посредничество Европы. То, что дискуссия о собственном посреднике Евросоюза вообще началась, - это уже прогресс. Но тот факт, что Путину пришлось подтолкнуть Европу к этому - это расписка европейских лидеров в собственной беспомощности, подчеркивается в статье.

«Свадьбы без золота: почему Моди призвал индийцев на год забыть о драгоценностях»

Через день после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал жителей страны в национальных интересах отказаться от покупки золота на один год, аналитический центр GTRI поддержал это обращение, пишет The Times of India. Эксперты заявили, что резкий рост импорта золота истощает валютные резервы Индии и увеличивает торговый дисбаланс. Днем ранее Моди призвал граждан отложить необязательные покупки золота, включая приобретение украшений к свадьбам, на фоне глобальной экономической нестабильности.

Поскольку Индия практически полностью зависит от импорта драгоценного металла, растущий приток золота из-за рубежа продолжает оказывать серьезное давление на экономику страны. По оценкам экспертов, за последние три года расходы Индии на покупку золотых слитков подскочили с 36,5 миллиарда до 58,9 миллиарда долларов. Такая зависимость от зарубежных поставок становится критической нагрузкой для экономики и торгового баланса государства. В то же время эксперты GTRI обратились к властям с призывом пересмотреть торговые уступки для ОАЭ в части поставок золота. Аналитики уверены, что только пересмотр договора о свободной торговле поможет остановить отток валюты из Индии.

«Путин назвал условия для встречи с Зеленским»

Президент России Владимир Путин вновь подтвердил готовность встретиться с Владимиром Зеленским, если тот приедет в Москву, пишет японское издание Sankei Shimbun. Путин также допустил возможность встречи в третьей стране, но подчеркнул: для этого делегации обоих государств должны предварительно достичь «окончательного согласия по мирному договору». Путин отметил, что саммит должен стать не местом для переговоров между лидерами, а площадкой для подписания финального документа.

По версии Sankei Shimbun, Путин демонстрирует «нежелание идти на уступки»; судя по всему, он вновь подтвердил позицию, согласно которой встреча на высшем уровне возможна только в том случае, если Украина откажется от борьбы за территории, что «фактически означает капитуляцию». С другой стороны, Зеленский ранее заявлял, что не согласен на встречу в Москве, и настаивал, что ключевые вопросы суверенитета и территорий должны решаться в ходе прямых переговоров с российским лидером. Таким образом, пропасть между позициями двух стран обозначилась еще отчетливее, подчеркивает Sankei Shimbun. В комментариях к статье читатели газеты написали, что «территория России огромна, а ресурсы для военного производства практически неисчерпаемы». Они отметили, что сейчас у России есть ресурсы даже для поддержки Ирана, в то время как Украина постепенно теряет поддержку США.

«Франция вводит самые жесткие меры в ЕС из-за хантавируса»

Французская пассажирка, эвакуированная с круизного лайнера MV Hondius, получила положительный результат теста на хантавирус. После этого было выявлено 22 контактных лица: пятеро из них уже помещены в изоляцию в парижскую больницу Биша. Состояние здоровья одной из женщин, «к сожалению, ухудшилось сегодня ночью», сообщила министр здравоохранения Франции Стефани Рист, пишет Le Figaro.

По словам Рист, правительство Франции готово к борьбе с хантавирусом. Она подчеркнула, что власти «с самого начала с предельной бдительностью следят за ситуацией». Она отметила, что хантавирус - известное заболевание, о котором у Франции накоплен достаточный объем научных знаний. Министр подчеркнула, что Париж принимает «решительные и жесткие меры» - «самые суровые в Евросоюзе». Она добавила, что у заболевания относительно длительный инкубационный период, который может составлять до 6 недель.

«Халк среди кукол Барби: как Трамп уничтожает европейскую геополитику»

Каждую неделю мир стабильно сотрясает очередная выходка из Вашингтона. Новые территориальные претензии, новые конфликты, нарушения законов и мегаломанские строительные проекты президента США становятся поводом для репортажей и комментариев - или же просто принимаются к сведению со смесью недоверия, насмешки и ужаса, пишет Berliner Zeitung. Как говорил Генрих Гейне: «Вслед за героями приходят клоуны». Нет сомнений: Дональд Трамп - главный провокатор начала XXI века, который своим гротескным имиджем затмевает даже харизму «гламурного» американского президента Джона Кеннеди. Иными словами: мир еще долго будет помнить Трампа, независимо от того, увенчается ли успехом его амбициозный геополитический проект «Make America Great Again». В личности Трампа символически стерта грань между нацией и её лидером. В его личных аккаунтах в соцсетях американский флаг и лик президента неразрывно слились воедино.

Трамп - это олицетворение общественного антагонизма, эдакий Халк среди кукол Барби. Феномен Трампа вообще можно адекватно описать лишь в тесной связи с культурой масс-медиа и гиперпотребления США. Для многих сторонников Трамп еще при жизни стал мифической фигурой. По версии автора Berliner Zeitung, Трамп такая же «типично американская история», как Coca-Cola, жвачка Wrigley’s, Google, Apple и «морские котики». Он - не ошибка в духе Франкенштейна и не «Терминатор американской системы». Он её современное воплощение, ставшее видимым через призму масс-медиа. Будучи интуитивным шоуменом, он удовлетворяет нереализованные эмоциональные потребности американской (и не только) публики. Медийная вездесущность президента США лишь доказывает, насколько мировое сообщество по-прежнему зациклено на Америке. Кого волнуют местные дыры в бюджете или нереальные пенсионные планы, когда суверенным государствам - буквально - угрожают уничтожением? Уже сейчас ясно: лозунг «Make America Great Again» ведет к упадку европейской геополитики, которая теперь воспринимается лишь как какофоническая, ведомая страхом система реакций на американские эскапады. Пока безнадежно поглупевшие в геополитическом плане европейцы трепещут перед «русским сапогом», их уже вовсю попирают лакированные туфли Трампа.