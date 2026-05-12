Владимир Зеленский готов к разговору с российским лидеров Владимиром Путиным. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщает телеканал LRT.

Уточняется, что Украина пойдет на диалог, если Россия действительно готова к серьезному разговору. По словам Буданова, Украина показывала, что она выступает за мир.

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным в 2019 году обещал, что Украина не вступит в НАТО. Об этом рассказала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

