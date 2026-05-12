Выступление канцлера Германии Фридриха Мерца на федеральном съезде Объединения немецких профсоюзов (DGB) в Берлине сопровождалось массовыми протестами.

Как пишет газета Bild, присутствующие в зале на протяжении 15 минут пытались сорвать речь главы правительства свистом и выкриками.

«Как бы трудно это ни было, сегодня я должен сказать вам: это заверение было как минимум чрезмерно оптимистичным», — заявил Мерц, комментируя слова своего предшественника Олафа Шольца, который четыре года назад обещал, что социальная политика не пострадает. Канцлер подчеркнул, что текущие реформы неизбежны и затронут экономическое положение каждого жителя страны.

По словам Мерца, Германия больше не может поддерживать прежний уровень расходов по всем направлениям: «Нам придется расставлять приоритеты. Мы больше не сможем делать все одновременно». Политик призвал профсоюзы и бизнес к компромиссам, однако каждый его тезис о необходимости перемен встречал новую волну негодования со стороны делегатов. Даже призыв канцлера к совместной работе над созданием «безопасной и свободной Германии» был встречен очередным свистом.

На фоне политического кризиса популярность Мерца достигла исторического минимума. Согласно данным опроса института INSA, опубликованным газетой Bild, рейтинг канцлера обновил антирекорд: 62% респондентов оценивают его работу негативно.

Уровень поддержки главы правительства упал даже внутри его собственного политического блока ХДС/ХСС, где он опустился с 3-го на 6-е место. Год правления коалиции ХДС/ХСС и СДПГ под руководством Мерца привел к ослаблению позиций этих партий, в то время как партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) начала выходить на лидирующие позиции в общенациональных рейтингах.