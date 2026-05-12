Названы страны, где могли бы встретиться Путин и Зеленский

Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться в Турции или ОАЭ. Как сообщает aif.ru, об этом заявил политолог Александр Перенджиев.

Ранее Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране, если речь будет идти о подписании окончательного мирного договора.

«Таких стран не очень много. Например, одна из стран уже наработанных, это Турция, площадка в Стамбуле. Это Объединённые Арабские Эмираты и, опять же, площадка очень известная — Дубай», — заявил Перенджиев.

Политолог не исключил, что площадкой для встречи также может быть один из китайских или египетских городов. Некоторые страны не совсем подходят, но тоже могут быть рассмотрены сторонами. Например Баку, который в последнее время становится «не совсем удобной площадкой» для Москвы.