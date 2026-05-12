Трамп принял пролетающую птицу за беспилотник

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе своего выступления у Белого дома заметил над головой птицу и принял ее за беспилотный летательный аппарат. Трансляция проводилась на сайте Белого дома.

© Вечерняя Москва

Американский лидер замер и начал смотреть на небо. Как только понял, что это птица, сказал, что сейчас дроны делают самых разных размеров.

— Ой, ой... Мне показалось, что это дрон. Сейчас их делают самых разных размеров. И, как вы наверняка слышали, они могут быть очень разрушительными, — отметил Трамп.

Президент США умеет вызывать бурные обсуждения своей персоны. Нередко это связано с его странными выходками: то он расскажет выдуманную историю о родственнике, который якобы был знаком с Теодором «Унабомбером» Качинским, то начнет кривляться перед публикой и танцевать, пока в зале кому-то оказывают медицинскую помощь. Могут ли странные выходки Дональда Трампа говорить о его проблемах с ментальным здоровьем, «Вечерняя Москва» обсудила с психиатром, заместителем главного врача Центра психического здоровья Вячеславом Ряховским.