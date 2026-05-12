Уголовное преследование бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака является прямым сигналом для Владимира Зеленского, свидетельствующим о жестком давлении со стороны США.

Расследование дела об отмывании денег ставит под угрозу ближайшее окружение украинского лидера и имеет целью принудить его к масштабным политическим или территориальным уступкам, предполагает украинское издание "Страна".

«Подозрение Ермаку выглядит как последнее предупреждение Зеленскому», — подчеркивается в материале.

Журналисты отмечают, что удар нанесен по ключевому политическому менеджеру так называемой «Семьи» — ближайшего клана главы государства. Следователи изучают легализацию миллионов долларов на строительстве коттеджного городка «Династия». В материалах антикоррупционных органов Ермак фигурирует под кодом R2, однако в деле присутствует и скрытый фигурант R1. Газета уверена, что за этим шифром кроется сам Владимир Зеленеский, который рискует в любой момент стать полноправным обвиняемым.

«Снаряды ложатся уже на максимально близкую дистанцию к президенту», — констатируют авторы статьи.

Основная версия происходящего сводится к давлению со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Белый дом требует от Киева выполнения условий соглашения «Анкориджа», что подразумевает вывод украинских войск из Донбасса для завершения конфликта.

Накануне вечером Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело следственные действия по месту жительства Андрея Ермака. Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк, оперативники зашли в подъезд дома на Шелковичной улице, где находится квартира бывшего чиновника. Этим событиям предшествовало официальное заявление Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, которая предъявила экс-главе президентского офиса обвинения в легализации незаконных доходов при возведении элитного жилья под Киевом.