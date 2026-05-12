Трамп пройдет медицинское обследование

Президент США Дональд Трамп 26 мая отправится в Мэриленд на профилактическое медицинское обследование. Об этом сообщили в Белом доме.

Визит состоится в медицинском центре имени Уолтера Рида.

Плановая оценка здоровья президента входит в регулярную профилактику.

Трамп также проведёт встречу с военнослужащими и сотрудниками центра в знак признания их заслуг, профессионализма и преданности нации.

Ранее терапевт американского лидера Дональда Трампа Шон Барбабелла, комментируя сыпь на шее президента, рассказал, что тот использует крем для ухода за кожей.

Трамп сказал, что фастфуд мешает ему дожить до 200 лет.