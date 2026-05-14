Отказ главы евродипломатии Каи Каллас поддержать кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве посредника в переговорах с Россией свидетельствует о стремлении Запада продолжать конфликт на Украине и выглядит постыдно. Такое мнение высказал бывший депутат бундестага Клаус Эрнст.

«Ну конечно, Каллас и украинский посол в Германии выступают против бывшего канцлера Герхарда Шрёдера в роли посредника по украинскому конфликту! Ведь у него может что-то получиться. А война ведь должна продолжаться... Всё это вызывает только чувство стыда», — написал он в соцсети X.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Шрёдера предпочтительным переговорщиком для диалога с ЕС.

При этом глава государства отметил, что страны Запада не лишены умных людей, которые понимают суть происходящих в мире событий.

Каллас выступила против кандидатуры немецкого экс-канцлера и допустила, что может стать переговорщиком от ЕС в диалоге с Россией.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что посредник в переговорах Европы и России должен иметь политическое желание восстановить диалог.