На Украине высказались о привлечении Зеленского к уголовному делу вслед за Ермаком

Президент Украины Владимир Зеленский может стать фигурантом уголовного дела о коррупции вслед за бывшим главой своего офиса Андреем Ермаком. Об этом заявляет издание Страна.ua в своем Telegram-канале.

Отмечается, что глава государства может фигурировать в документах расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под обозначением R1. До этого стало известно, что R2 — это Андрей Ермак, R3 — близкий к Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич, а R4 — бывший министр национального единства Алексей Чернышов.

На это, в частности, указывают старые сообщения украинских СМИ, что Чернышов строит под Киевом особняки для себя, Миндича, Ермака и Зеленского.

«Возможное участие Зеленского косвенно подтверждается на опубликованных НАБУ пленках. Там Чернышов, ссылаясь на указания "шефа", требовал в марте 2022 года ускорить строительство коттеджей. Отметим, что "шефом" для него в данном случае, скорее всего, мог быть только Зеленский», — говорится в сообщении издания.

Журналисты также подчеркнули, что в случае, если R1 — это президент, то он также может стать фигурантом дела. При этом отмечается, что Зеленский обладает иммунитетом от преследования, пока занимает свой пост. Однако все дела могут быть запущены сразу же после того, как он утратит полномочия. Кроме того, подозрение может быть использовано для обнуления шансов действующего главы государства переизбраться.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявила обвинения экс-главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Сам он комментировать обвинения в коррупции отказался.

По данным правоохранителей, Ермак, Миндич и Чернышов легализовали 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козино под Киевом.