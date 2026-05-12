В Офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли слова его бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель о том, что украинский лидер согласился уступить Донбасс в 2022 году, и назвали вопрос об этом «несерьезным», пишет издание Liga.net.

«Эта женщина не участвовала в переговорах, не принимала участия в принятии решений, давно уже не в курсе дела. Кто ей что-то говорит и правда ли это – комментировать несерьезно. Украина борется за свою территорию с 2014 года. Никогда не было и никогда не будет речи об отказе от территорий», – заявил советник президента Сергей Литвин.

В недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Мендель заявила, что представители Украины на переговорах в Стамбуле в 2022 году рассказывали ей, что Киев согласился на условия России, а Зеленский лично был готов пойти на уступку Донбасса.

11 мая издание Kyiv Independent со ссылкой на источники написало, что Россия требует не только передачи всего Донбасса, но и признания за Москвой новых территорий, контроля над Запорожской АЭС и снятия антироссийских санкций. СМИ сообщило, что Вашингтон «в принципе» готов на это пойти.

10 мая издание «Страна.ua» отметило, что существует высокая вероятность того, что президент США Дональд Трамп вынудит Зеленского согласиться на уступку Донбасса.

Также в мае издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники написало, что США с непониманием отнеслись к отказу Украины уступить контролируемую часть Донбасса.