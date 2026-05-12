В Раде назвали сроки заседания суда по делу бывшего главы офиса Зеленского
Заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака состоится через несколько дней.
Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
«Пока вы спали.... ничего не произошло. Ну обыски у Ермака дома завершились, и все. Далее ждем дату заседания суда по избранию меры пресечения. Это, очевидно, будет только через несколько дней», — написал он.
Ранее суд арестовал недвижимость Андрея Ермака по делу о легализации 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козино под Киевом. Помимо него к делу привлечены бывший министр национального единства Алексей Чернышов, а также близкий к главе государства Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич.
Украинские следователи завершили обыски в доме Ермака
Сам Ермак отказался комментировать обвинения в коррупции. На вопрос о наличии у него дома в кооперативе «Династия» бывший глава офиса президента заявил, что не владеет никакими земельными участками.