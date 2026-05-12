Земли и недвижимость по делу Ермака арестованы

Суд на Украине арестовал земли и недвижимость по делу бывшего главы президенсткого офиса Андрея Ермака. Арест наложен в рамках расследования об отмывании 460 млн гривен (около 770 млн рублей). Об этом говорится в официальном сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины.

Андрея Ермака подозревают в легализации почти десяти миллионов долларов на строительстве элитных резиденций под Киевом. Антикоррупционные органы Украины считают, что он был участником организованной группы. Возбуждено уголовное дело. Сам Ермак отрицает обвинения.

Как пишет ТАСС, в 2020 году был запущен проект строительства частных резиденций «Династия» под Киевом, в котором участвовал человек, которого следствие идентифицирует как Ермака. Участники договорились построить четыре резиденции для собственного проживания, а финансирование строительства скрывали через кооператив «Солнечный берег» и наличные деньги, полученные преступным путем. Следователи утверждают, что строительство резиденций велось в 2021-2025 годах, причем после начала боевых действий на Украине строительство коттеджей не остановилось, а стало идти еще активнее, поскольку рабочих перевели на более жесткий график смен.

С должности главы офиса украинского президента Ермак был уволен в ноябре 2025-го, после пяти лет работы. Он сам подал заявление об отставке. Произошло это на фоне коррупционного скандала, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем.