В Токио назвали причину визита японской делегации в Россию

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что японские чиновники посетят Россию, поскольку для Токио важно «надлежащим образом управлять двусторонними отношениями». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подтвердило, что правительственные чиновники посетят Россию в конце мая. СМИ сообщали, что впервые с 2022 года в Россию также приедут представители крупнейших японских компаний, в том числе Mitsui & Co. и Mitsui O.S.K. Lines (MOL).

Целью визита была названа «подготовка почвы» для возобновления деловой активности после завершения конфликта на Украине. Однако власти Японии заявили, что это не соответствует действительности. Генеральный секретарь правительства Минору Кихара подчеркнул, что Токио направит своих представителей в Россию для переговоров с Москвой «с точки зрения защиты активов японских фирм», работающих в стране.

Он добавил, что поездка официальных лиц осуществляется в рамках договоренности о «коммуникации» с Москвой, и представители компаний, возможно, присоединятся к встречам с российской стороной. Позже Мотэги заверил, что Япония сохраняет курс на санкции против России.

«Одновременно Россия является для нашей страны соседним государством, и мы считаем важным надлежащим образом управлять двусторонними отношениями», - заявил глава МИД Японии.

Министр добавил, что Токио и далее намерен действовать «исходя из того, что отвечает национальным интересам страны». Япония ввела санкции против России в 2022 году в координации с другими членами «Большой семерки».