Украинские следователи завершили обыски в доме Ермака

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили обыски по месту жительства Андрея Ермака – экс-главы офиса Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Железняк сообщил, что следователи Национального антикоррупционного бюро Украины завершили обыски в доме Андрея Ермака, бывшего главы офиса Владимира Зеленского, передает ТАСС.

Он написал в своем Telegram-канале: «Пока вы спали… ничего не произошло. Ну, обыски у Ермака дома завершились и все».

Парламентарий добавил, что теперь ожидается назначение даты суда по избранию меры пресечения Ермаку, который считается соратником Зеленского. По его словам, заседание может состояться через несколько дней.

Ранее, вечером 11 мая, Ермаку было предъявлено обвинение в участии в отмывании средств. По информации НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, раскрыта организованная группа, занимавшаяся легализацией 460 млн гривен (примерно 381 млн рублей) при строительстве элитного жилья под Киевом.

Обвинение предъявлено по части третьей статьи 209 Уголовного кодекса Украины – «легализация имущества, полученного преступным путем, совершенное организованной группой или в особо крупном размере». По этой статье предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества.

В офисе Зеленского прокомментировали задержание Ермака

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады Железняк сообщил об обысках по месту жительства Ермака.