В офисе Зеленского прокомментировали задержание Ермака

Киев считает преждевременным давать комментарии о задержании экс-главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака до тех пор, пока продолжается расследование.

Первый комментарий по делу сделал советник Зеленского Дмитрий Литвин, передает издание «РБК-Украина».

«Как видим, процессуальные действия еще происходят, пока рано давать оценки», — приводятся в публикации слова советника Зеленского.

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученного дохода. По данным ведомства, преступная группа легализовала 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козине под Киевом.

Сам Ермак отказался комментировать обвинения в коррупции. На вопрос о наличии у него дома в кооперативе «Династия» бывший глава офиса президента заявил, что не владеет никакими земельными участками.