Британия встревожилась из-за активности флота России — ситуация в Ла-Манше

Британский журналист Ричард Холмс заявил об усилении активности российского флота рядом с побережьем Великобритании. Об этом сообщило издание The I Paper.

По данным газеты, российский фрегат «Адмирал Григорович», вооруженный крылатыми ракетами, недавно прошел через Ла-Манш в сопровождении семи судов, находящихся под санкциями.

Автор статьи утверждает, что британские военные наблюдали за действиями российского корабля на протяжении нескольких недель, однако не предпринимали попыток помешать его проходу.

В публикации также говорится, что европейские страны ранее угрожали задержанием танкеров с российской нефтью. На этом фоне, как считает Холмс, Россия начала сопровождать гражданские суда военными кораблями.

Отдельное внимание журналист обратил на появление рядом с побережьем Великобритании плавучей мастерской «Амур» ПМ-82, предназначенной для ремонта кораблей ВМФ России.

По данным The I Paper, 122-метровое судно заметили возле ветряной электростанции «Галлопер» примерно в 30 милях от побережья графства Саффолк. После этого британские военные начали наблюдение за судном, передает АБН24.

Холмс утверждает, что через исключительную экономическую зону Великобритании продолжают проходить сотни танкеров с российской нефтью, несмотря на заявления Лондона о возможных мерах против подобных судов.

При этом, как пишет The I Paper, британское военное ведомство отказалось комментировать ситуацию.