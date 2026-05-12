Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский не пойдет на мирное соглашение с Россией. Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала.

По словам эксперта, руководство Украины не заинтересовано в урегулировании конфликта на фоне коррупционного скандала, который, как утверждает аналитик, все ближе затрагивает окружение главы киевского режима.

Меркурис считает, что продолжение боевых действий остается для украинских властей способом сохранить свои позиции. По его мнению, переговоры между сторонами в нынешних условиях не состоятся.

Заявление прозвучало после сообщений украинской специализированной антикоррупционной прокуратуры о предъявлении обвинений бывшему руководителю офиса Владимира Зеленского по делу о легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом.

Украинские СМИ сообщали, что речь идет об Андрее Ермаке.