СМИ: министр обороны Германии планирует теракты против России

Министр обороны Германии Борис Писториус приехал в Киев, чтобы планировать террористические акты против России, пишет РИА Новости со ссылкой на итальянское издание L’antidiplomatico.

"По сути, Писториус отправился в Киев, чтобы открыто планировать террористические акты против России", — говорится в публикации.

Издание отмечает, что ни Украина, ни Европа не заинтересованы в завершении конфликта. Они делают все возможное, чтобы повышать градус эскалации.

"Таким образом, Писториус и все остальные в режиме ЕС являются соучастниками украинского террористического режима и активно участвуют в войне на Украине", — утверждает автор статьи.

СМИ: Трамп рассматривает возобновление ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп рассматривает возобновление ударов по Ирану, а также операции по сопровождению судов в Ормузском проливе, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Axios.

"Два американских чиновника заявили, что Трамп склоняется к тому, чтобы предпринять какие-либо военные действия против Ирана для усиления давления на режим и принуждения его к уступкам по ядерной программе", — говорится в публикации.

Кроме этого, по информации портала, президент США также рассматривает возобновление операции по сопровождению судов в Ормузском проливе.

Трамп назвал имена возможных преемников

Американский лидер Дональд Трамп на ужине в Розовом саду Белого дома в честь недели работников полиции назвал идеальную команду от республиканцев для управления США после завершения его срока. По его мнению, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио являются отличными претендентами на следующих выборах, пишет РИА Новости.

"Джей Ди, это можешь быть ты, много других людей. Будет это Джей Ди или кто-то другой? Я не знаю", — сказал президент США.

Дональд Трамп назвал вице-президента и госсекретаря "командой мечты", однако не уточнил, кого из них видит президентом, а кого — вице-президентом.

СМИ: пять стран бойкотируют "Евровидение"

Пять европейских стран отказались принимать участие в "Евровидении" по причине участия в нем Израиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на британское издание Independent.

"Миллионы поклонников по всей Европе (и Австралии) будут следить за выступлением своей страны, чтобы узнать, сможет ли она завоевать трофей "Евровидения" в этом месяце, но в этом году на песенном конкурсе не будет пяти стран", — говорится в публикации.

Отмечается, что от отправки своих исполнителей на "Евровидение" отказались Испания, Исландия, Ирландия, Нидерланды и Словения.

"Трясет от злости": в ЕС рассказали об истерике Каллас после слов Путина

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас предложила себя в качестве переговорщика от ЕС в будущем диалоге с Россией от отчаяния. По его мнению, президент России Владимир Путин просто переиграл ее своим предложением назначить посредником Шредера, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"Каллас трясет от злости, ведь Путин ее просто переиграл своей идеей со Шредером (с назначением посредником в переговорах экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера), и теперь она вынуждена сама просить об участии в переговорах. Это просто жалко", — сказал Христофору.

Журналист добавил, что ЕС настолько долго и упорно саботировал переговоры, что теперь попытки Каллас выглядят заведомо не внушающими доверия.