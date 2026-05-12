В США мэра города обвинили в шпионаже в пользу Китая

В Соединенных Штатах разгорелся громкий шпионский скандал на муниципальном уровне: Министерство юстиции предъявило официальные обвинения мэру калифорнийского города Аркадия Эйлин Вэнг в ведении подрывной деятельности в пользу Китайской Народной Республики.

© Московский Комсомолец

Согласно данным федерального обвинительного заключения, обнародованного New York Post, в период с 2020 по 2022 год Вэнг совместно со своим на тот момент женихом, Яонингом «Майком» Сун, создала и администрировала новостной портал под вывеской «Центр новостей США».

Следствие утверждает, что этот сайт служил скрытым каналом влияния и целенаправленно распространял позитивный контент о Китае среди американцев китайского происхождения. Ее сообщник был осужден еще в феврале 2024 года на четыре года тюрьмы за сговор и незаконное выполнение функций иностранного агента, однако Вэнг тогда разорвала помолвку и попыталась дистанцироваться от его действий.

В настоящее время, признав свою вину и сложив полномочия градоначальника, она ожидает сурового приговора, предусматривающего до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что глава ВОЗ заявил о нервных срывах у пассажиров лайнера MV Hondius с хантавирусом.