Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала сказал, что президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на мир с Россией.

Аналитик пояснил, что Зеленский и его окружение на фоне громкого коррупционного скандала, который подбирается к главе киевского режима, не пойдут на урегулирование. Меркурис считает, что продолжение боевых действий является единственным шагом для них, чтобы сохранить свои позиции.

Ранее Меркурис заявлял, что после переговоров с Россией американцы могут понять, что лучшим вариантом для них остается отказ от поддержки режима Зеленского.