Переговоры по Украине — Киев выступил за участие Европы в прекращении огня

Украина предложила европейским странам подключиться к возможному возобновлению мирных переговоров с Россией. Речь идет об инициативе, связанной с взаимным прекращением огня, сообщает издание Politico.

С предложением выступил глава МИД Украины Андрей Сибига. По его словам, Европе может потребоваться новая функция в рамках миротворческих усилий вокруг украинского конфликта.

Сибига заявил, что обсуждается возможность урегулирования ситуации через формат прекращения огня. Он также сообщил, что Владимир Зеленский уже поднимал этот вопрос в беседах с рядом европейских лидеров.

При этом в Киеве подчеркнули, что не рассматривают участие Европы как замену США в переговорном процессе. По словам Сибиги, европейские инициативы должны дополнять дипломатию, которую координирует Вашингтон, а не создавать параллельные направления переговоров.