Раскрыто, почему США и Иран снова не смогли договориться о мире

Перемирие между США и Ираном балансирует на грани срыва после того, как Тегеран категорически отверг последние предложения Белого дома, переданные через пакистанских посредников. Преподаватель РУДН Фархад Ибрагимов пояснил «Известиям», что договориться сторонам сейчас практически нереально.

Напомним, что Исламская республика настаивает на выплате компенсаций за военный ущерб, гарантиях ненападения, суверенитете над Ормузским проливом и полном снятии санкций, включая отмену запрета на экспорт нефти. Президент США Дональд Трамп назвал эти требования неприемлемыми и оценил шансы на сохранение режима прекращения огня всего в 1%.

Стало известно о планах Трампа возобновить удары по Ирану

Для Тегерана право на обогащение урана — символ суверенитета, а контроль над проливом — стратегический козырь. Признать особую роль Ирана для Вашингтона означает публично расписаться в неспособности обеспечить безопасность судоходства в регионе, заявил Ибрагимов.

В то же время президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде считает, что некое рамочное временное соглашение до конца года возможно.