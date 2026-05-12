Немецкое издание Berliner Zeitung объяснило значение визита министр обороны Германии Бориса Писториуса в Киев. Журналисты считают, что эта поездка говорит о нежелании Европейского союза (ЕС) добиваться мира между Россией и Украиной.

«Пока обсуждается назначение посредников, министр обороны Борис Писториус едет в Киев, но не в качестве посланника мира, а для переговоров о расширении сотрудничества в области вооружений», — говорится в материале.

Авторы публикации отмечают, что канцлер Германии Фридрих Мерц не случайно отверг предложение президента России Владимира Путина назначить переговорщиком от Европы экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. По их мнению, это «симптоматическая картина состояния германской политики»: развивается логика производства вооружений, а дипломатия остается хаотичной.

Ранее стало известно, что Писториус внезапно прибыл в Киев, не объявив заранее о своем визите. Министр планировал обсудить с украинскими властями вопрос расширения взаимодействия в сфере вооружений.