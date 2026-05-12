МИД: в Грузии признали, что Запад требовал открыть второй фронт против РФ

Власти Грузии публично признали, что страны Запада требовали открыть второй фронт против России. Об этом рассказал ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

В МИД высказались о требовании Запада к Грузии открыть второй фронт против России
«Для западников же регион Южного Кавказа — географически далекий и культурно чужой. У них там не созидательные, а деструктивные замыслы, связанные с геополитическими играми, причем уже не только против России», — отметил дипломат.

По его словам, в этом плане показательно публичное признание Тбилиси, что с 2022 года от республики буквально требовали открытия второго фронта против Москвы.

При этом Калугин уточнил, что Россия продолжает кропотливую работу по постконфликтному восстановлению отношений Грузии с Абхазией и Южной Осетией. Это происходит в формате Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

11 мая вице-премьер — глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с грузинским премьер-министром Ираклием Кобахидзе на саммите Европейского политического сообщества в Ереване «легко объяснима».

По мнению политика, украинский лидер решил восстановить отношения с республикой, испорченные после начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году, поскольку Тбилиси играет роль соединяющего звена между различными государствами.

Ранее в Грузии отказались выполнять требование Каллас о смене курса.