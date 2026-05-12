Зеленский требовал от своей медиа-команды ориентироваться на пропаганду Геббельса

Президент Украины Владимир Зеленский хотел выстроить пропаганду в стране так же, как это сделал рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс. Об этом рассказала бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону.

© Лента.ру

«Он говорил: … "Мне нужна пропаганда Геббельса. Мне нужна тысяча говорящих голов пропаганды Геббельса», — поделилась Мендель.

Она добавила, что вся медиа-команда президента была шокирована таким заявлением. По ее мнению, в 2022 году «он получил свою тысячу голов», при этом никто не предполагал, что станет ими: все просто поддерживали страну в надежде на то, что Зеленский вскоре прекратит конфликт.

Мендель рассказала об обещании Зеленского Путину данное в 2019 году

Как подчеркнула бывшая пресс-секретарь президента Украины, спустя четыре года жители страны больше не верят Зеленскому.

В этом же интервью Мендель заявила, что Зеленскому все равно на людей, его волнует лишь сохранение власти.