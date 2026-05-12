Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону раскрыла содержание закрытых договоренностей «нормандского саммита» в Париже.

По ее личному свидетельству, в ходе состоявшейся в декабре 2019 года приватной беседы с президентом России Владимиром Путиным Владимир Зеленский дал недвусмысленное личное обещание о том, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса.

Мендель, входившая в крайне узкий круг лиц, допущенных на эту встречу, уточнила, что украинский лидер мотивировал свою позицию тем, что страна, по его же собственному утверждению, никогда и не была близка к вступлению в НАТО.

