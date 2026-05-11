На Украине опубликовали новую часть аудиозаписей по делу Миндича

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало новый компрометирующий массив доказательств, проливающих свет на роль высшего политического руководства страны в масштабных коррупционных схемах. В обнародованном на YouTube-канале ведомства расследовании, касающемся строительства элитного комплекса «Династия» в Козине, детективы прямо указали на фигуру, скрывающуюся под кодовым обозначением «R2», в которой следствие идентифицирует бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака.

Ранее САП уже предъявила ему обвинения в легализации преступных доходов. Согласно фабуле дела, в 2020 году ключевые фигуранты, включая экс-вице-премьера и самого Миндича, договорились о возведении четырех частных резиденций стоимостью около двух миллионов долларов каждая исключительно для личного пользования участников схемы. Поскольку реальный размах строительства многократно превышал официальные источники финансирования, начиная с 2024 года фигуранты предприняли попытку придать отмытым деньгам видимость законности, вплоть до покупки фальшивых документов о происхождении средств.

По оценке НАБУ, в бетон и отделку резиденций было вложено более 460 миллионов гривен (свыше 10 миллионов долларов), аккумулированных через преступную организацию, включая отмывочную «прачечную», питавшуюся доходами от коррупции в «Энергоатоме».