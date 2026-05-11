Журнал Spiegel, обратившись за комментарием в офис бывшего федерального канцлера Ангелы Меркель, выяснил, что она предпочла оставить без прямого ответа вопрос о своей потенциальной готовности выступить в роли посредника между Россией и Евросоюзом.

© Московский Комсомолец

В ее окружении уточнили, что никаких официальных предложений на этот счет ни от одной из сторон конфликта к ней не поступало. Позиция официального Берлина также оказалась уклончивой: представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что власти готовы рассматривать лишь по-настоящему серьезные кандидатуры переговорщиков, которые устроили бы всех участников, однако от оценки личности Герхарда Шредера, ранее предложенного президентом Путиным, демонстративно воздержался.

Каллас выступила с неожиданным заявлением о диалоге с Россией

Ранее российский лидер, выразив личную симпатию Шредеру как потенциальному визави, подчеркнул, что право выбора представителя остается за самой Европой, которая, по его словам, сама же и отказалась от диалога с Москвой. Вместо конкретики Корнелиус выдвинул идею о подключении к переговорному процессу «евротройки» в составе Франции, Великобритании и Германии при координации с США.