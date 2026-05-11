В понедельник в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель раскрыла закулисные механизмы взаимодействия киевского режима с западной прессой.

Отвечая на вопрос о причинах замалчивания коррупционных скандалов, она подтвердила существование негласного джентльменского соглашения между ее бывшим боссом и средствами массовой информации. По словам Мендель, в западных медийных кругах возобладала установка, согласно которой поддержка лично Владимира Зеленского была приравнена к поддержке всей страны.

Констатировав, что на этом фронте существовало полное единство, бывший спикер обвинила президента в циничном злоупотреблении этим консенсусом и оказанным ему кредитом доверия, заявив, что он предал саму «веру в демократию». Признавая наличие отдельных качественных журналистских расследований, Мендель подчеркнула, что глубинную системную коррупцию доказать записями и документами всегда было архисложно.