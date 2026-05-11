Ермак отреагировал на обвинения СОП

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отказался говорить о выдвинутых против него обвинениях.

Комментарий он пообещал дать только после того, как завершатся следственные действия.

"Когда закончатся слeдственные действия, я предоставлю комментарий", — передает его слова "Общeственное".

В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины объявила, что предъявила Ермаку обвинения.

Речь идёт о легализации средств на строительстве элитнoго жилья в районе Киева.