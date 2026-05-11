В Киеве перекрыли улицу Банковая, где расположен офис Зеленского

В Киеве перекрыли улицу Банковую, где находится офис Зеленского — там десятки автобусов и люди в форме

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов, заочно осуждён) сообщил, что в центре Киева перекрыта улица Банковая, на которой расположен офис президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, вместе с прилегающими улицами этот район полностью оцеплен. Там находятся десятки автобусов и большое количество людей в форме. Причины таких мер Гончаренко не уточнил.

Ранее в понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины объявила о предъявлении обвинений экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По данным украинских СМИ, речь идёт об Андрее Ермаке, который долгое время был руководителем администрации президента. Ему инкриминируют незаконные финансовые операции, связанные с возведением дорогой недвижимости.

Перекрытие Банковой может быть связано с мерами безопасности после предъявления обвинений высокопоставленному чиновнику, связанному с действующей властью. Однако официального подтверждения от президентской администрации или правоохранительных органов пока не поступало. Не исключено, что оцепление введено для предотвращения возможных протестов или иных эксцессов. Информагентства пытаются получить комментарий у пресс-службы офиса Зеленского.

Ситуация на Банковой остаётся напряжённой. Очевидцы сообщают о присутствии полиции и военных, а также о перекрытии движения транспорта. Политическая обстановка в Киеве накаляется на фоне коррупционного скандала вокруг бывшего ближайшего соратника президента. В то же время сам Зеленский пока никак не комментирует ни обвинения в адрес Ермака, ни перекрытие центральной улицы столицы. Развитие событий продолжается.