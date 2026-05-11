Мендель ответила на вопрос о проблемах Зеленского с наркотиками
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ответила на вопрос о проблемах Зеленского с наркотиками.
При этом он отметила, что лично никогда не видела, как Зеленский употребляет наркотики.
«Я встречалась со многими людьми, которые подтвердили, что видели, как он употреблял наркотики в разных клубах», — добавила Мендель.
Ранее Карлсон указал на странность в состоянии Зеленского.