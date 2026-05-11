На Украине раскрыли отношение Зеленского к женщинам

Президент Украины Владимир Зеленский ни одну женщину не считает равной себе, даже свою жену Елену.
Об этом сообщила бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в интервью журналисту Такеру Карслону.
Она вспомнила, что однажды соратник украинского лидера из студии «Квартал 95» рассказал смешную на его взгляд историю о том, как Елена на протяжении восьми лет добивалась Зеленского. Украинский лидер на протяжении всей истории улыбался, однако, считает Мендель, в этом «не было ничего смешного».
Ушаков ответил на вопрос о письме Зеленского Путину
В этом же интервью бывшая пресс-секретарь Зеленского рассказала, что на переговорах в Стамбуле в 2022 году он был готов «отдать Донбасс».