Расширение ЕС и вступление в него Украины является «ключевым пунктом» мирного урегулирования украинского конфликта.

Об этом изданию «Телеграф» заявил министр по европейским делам Ирландии Томас Бирн.

«Мы поддерживали переговоры, продолжающиеся между США, Украиной и Россией, и также делали другие шаги, в частности, сегодня обсуждаем безопасность Украины. Расширение Европейского Союза с включением Украины является ключевой частью любого мирного урегулирования», — отметил он.

Также министр подчеркнул, что Ирландия хочет видеть прекращение огня и «надежный, долговременный и устойчивый мир». При этом Бирн считает, что Европе нужно и дальше усилить санкции и работать над следующим пакетом антироссийских санкций.

11 мая издание Kyiv Independent сообщило, что Россия на переговорах требует вывода ВСУ с территории Донбасса, контроля над Запорожской АЭС и отмены санкций, а США «в принципе» готовы на это пойти.

Также источники рассказали изданию, что США пытаются выступить посредником в достижении соглашения о временном прекращении огня между Россией и Украиной в обмен на снятие санкций с Москвы.

12 апреля министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что Украина хочет, чтобы Европа помогла возобновить мирные переговоры с Россией.