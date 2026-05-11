В США рассказали о почти полном прекращении поддержки Трампом Украины

Администрация американского лидера Дональда Трампа сократила финансовую и военную помощь Украине на 99 процентов на фоне продолжающегося конфликта, пишет газета The New York Times (NYT).
Как рассказал автор, украинский президент Владимир Зеленский начал предпринимать ответные шаги по дистанцированию от Вашингтона и «репетирует расставание». Подобное охлаждение отношений было спровоцировано началом эскалации конфликта США и Ирана, пишет газета.
Ранее аналитик разведки американского Корпуса морской пехоты Скотт Риттер назвал поддержку Украины политическим позерством.