Глава евродипломатии Кая Каллас рассказала на брифинге, что готова выступить в качестве переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили ее раскрыть, готова ли чиновница выступить переговорщиком от ЕС вместо бывшего главы кабмина Германии Герхарда Шредера, кандидатуру которого на пресс-подходе предложил президент России Владимир Путин.

«Должна признать, думаю, я сумею распознать ловушки, которые расставляет Россия», — отметила Каллас.

Глава евродипломатии пояснила, что до начала политической карьеры работала в юридической фирме, неоднократно принимала участие в переговорах.

Также Каллас посетовала на специфику публичной политики, где о достижениях и заслугах приходится говорить самостоятельно, в отличие от частного сектора.

По ее словам, официальная дискуссия в ЕС о будущем диалоге с российской стороной пройдет в конце мая.

Ранее известный ирландский журналист Чей Боуз назвал Каллас слабоумной, которую обеспокоило возросшее влияние России в мире.