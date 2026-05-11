Каллас выступила с неожиданным заявлением о диалоге с Россией
Глава евродипломатии Кая Каллас рассказала на брифинге, что готова выступить в качестве переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Россией. Об этом пишет РИА Новости.
Журналисты попросили ее раскрыть, готова ли чиновница выступить переговорщиком от ЕС вместо бывшего главы кабмина Германии Герхарда Шредера, кандидатуру которого на пресс-подходе предложил президент России Владимир Путин.
«Должна признать, думаю, я сумею распознать ловушки, которые расставляет Россия», — отметила Каллас.
Глава евродипломатии пояснила, что до начала политической карьеры работала в юридической фирме, неоднократно принимала участие в переговорах.
Также Каллас посетовала на специфику публичной политики, где о достижениях и заслугах приходится говорить самостоятельно, в отличие от частного сектора.
На Западе назвали единственное «достоинство» Каллас
По ее словам, официальная дискуссия в ЕС о будущем диалоге с российской стороной пройдет в конце мая.
Ранее известный ирландский журналист Чей Боуз назвал Каллас слабоумной, которую обеспокоило возросшее влияние России в мире.