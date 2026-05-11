Раскрыто число случаев заражения хантавирусом из-за ситуации вокруг MV Hondius

Эпидемиологи подтвердили 9 случаев заражения хантавирусом Андес в связи с ситуацией вокруг круизного лайнера MV Hondius, рассказал глава отдела эпидемиологии и аналитики в сфере реагирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Оливье ле Полен. Об этом пишет Reuters.

В среду, 6 мая, ВОЗ предупредила, что на лайнере в Атлантике зафиксирован вирус Андес (одна из наиболее опасных разновидностей хантавируса), он подтвержден анализами институтов в ЮАР и Швейцарии.

«На сегодняшний день у нас зарегистрировано девять случаев заболевания, семь из которых лабораторно подтверждены, и среди них три летальных исхода», — пояснил Полен.

Эпидемиолог уточнил, что два из девяти случаев считаются подозрительными. Один из них — первый зараженный хантавирусом. Он умер до того, как его успели протестировать.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, в свою очередь, что сотрудник гражданской гвардии Испании, участвовавший в эвакуации пассажиров MV Hondius, умер от сердечного приступа.

Ранее сообщалось, что 17 граждан США были эвакуированы с зараженного лайнера. У одного из них был подтвержден штамм Андес, у второго обнаружены легкие симптомы хантавируса.