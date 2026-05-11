В Австрии начали расследование после осквернения памятника советским воинам

В Вене, Австрия, начали расследование после того, как неизвестные осквернили памятник советским воинам на площади Шварценбергплац в ночь с 8 на 9 мая.

Об этом РИА Новости сообщили в столичной полиции.

«Начато расследование в отношении неизвестных лиц, поскольку в ночь с 8 на 9 мая на памятник в честь солдат Советской армии, памятник советским воинам-освободителям на Шварценбергплац, были нанесены граффити», — говорится в сообщении.

Также в полиции сообщили, что памятник немедленно очистили.

8 мая стало известно об осквернении советского захоронения в Вене. Российское посольство в Австрии назвало случившееся сознательной атакой на историческую память и попыткой надругаться над подвигом советских солдат, спасших Европу от нацизма.

Австрийские органы власти отреагировали на заявление российской стороны и пообещали привести захоронение в надлежащий вид.