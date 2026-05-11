Глава евродипломатии рассказала о сборе идей для 21-го пакета санкций против РФ

Евросоюз приступил к сбору предложений от стран-членов для подготовки 21-го пакета антироссийских санкций. Об этом заявила верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас по итогам заседания глав МИД в Брюсселе, передает РИА Новости.

Новый пакет ограничительных мер в первую очередь будет направлен против российского военно-промышленного комплекса и так называемого теневого флота, уточнила Каллас.

«Сейчас мы призвали страны-члены выдвигать свои предложения по 21-му пакету, мы нацелены на военно-промышленный комплекс России и теневой флот», — сказала глава евродипломатии, добавив, что «приветствуются и другие идеи».

Предыдущий пакет санкций был утвержден ЕС в апреле 2026 года и включал, в частности, ограничения против энергетического сектора и физических лиц. Новый пакет, по словам Каллас, будет иметь более целевую направленность — против оборонной промышленности и механизмов обхода уже действующих ограничений.

В апреле Каллас заявляла, что при подготовке нового пакета санкций Евросоюз должен пересмотреть некоторые красные линии, связанные с проблемами, которые возникли при работе над предыдущим пакетом. Речь шла о праве стран-участниц ЕС отказываться от согласования ограничительных мер и тем самым блокировать их принятие, как это долгое время делал теперь уже бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.