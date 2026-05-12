Конфликт из-за переговоров — финский политик усомнился в роли Каллас

Финский политик Армандо Мема заявил, что у него больше шансов стать посредником в переговорах между Россией и Евросоюзом, чем у главы евродипломатии Каи Каллас. Об этом он написал в соцсети X.

Мема отметил, что не видит у Каллас возможностей для участия в подобной роли. Свое заявление он сделал после выступления главы европейской дипломатии на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС 11 мая.

Во время общения с журналистами Каллас допустила, что могла бы участвовать в переговорах с Россией вместо бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

Позднее на эти слова отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что Каллас не стоит рассчитывать на роль посредника в возможных будущих контактах между Россией и Евросоюзом.