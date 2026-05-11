В Белом доме заявили, что нет нужды в спешке по переговорам по Ирану
Переговоры между Вашингтоном и Тегераном могут продолжаться еще некоторое время, спешка не требуется, рассказал журналистам телеканала CNBC руководитель национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.
Активные боевые действия между ВС США и КСИР длились на протяжении 7 недель. В начале апреля стороны заявили о введении режима прекращения огня и, при посредничестве Пакистана и Омана, приступили к переговорам.
По мнению аналитиков, переговорную ситуацию осложняет то, что Исламская Республика и США не желают идти на компромиссы по ключевым вопросам.
Кроме того, в ходе встречи в Исламабаде американская сторона сделала ряд ошибок, чем ухудшила свои переговорные позиции.
Журналисты попросили Хассета раскрыть, на каком этапе находятся переговоры, возможно ли заключение мирной сделки.
«Тут можно и не торопиться», — отметил чиновник.
По его словам, экономика Ирана находится не в лучшем состоянии, в связи с этим затягивание процесса негативно скажется на республике.