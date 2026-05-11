Буданов* сделал экстренное заявление о звонке в Кремль

Владимир Зеленский готов к телефонному разговору с президентом России Владимиром Путиным, если Москва продемонстрирует искреннее стремление к диалогу. Об этом в ходе визита в Литву заявил глава администрации президента Украины Кирилл Буданов* (внесен в России в список террористов и экстремистов).

Отвечая на вопрос о возможности телефонного разговора между лидерами двух стран, предложенного ранее премьер-министром Словакии Робертом Фицо, Буданов* отметил, что подобные контакты требуют сложной подготовки.

«Если говорить серьёзно, то если Российская Федерация действительно готова к серьёзному разговору, Украина также была бы готова», — приводит его слова LRT.

При этом Буданов* добавил, что такой диалог не может начаться «как гром среди ясного неба» и требует предварительной проработки, так как межгосударственные линии между странами сейчас отключены, а по мобильному телефону такие звонки не совершаются.

Глава украинской администрации подчеркнул, что стремление к завершению боевых действий является официальной позицией Киева, которую транслирует Владимир Зеленский.

«Хочу ещё раз повторить: заключение мира — это не слабость, а доказательство здравого смысла», — заявил он.

* - Лицо, внесесенное в России в список террористов и экстремистов